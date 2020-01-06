Çavuşoğlu: "Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.
06.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA