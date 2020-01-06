Çavuşoğlu: "Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu"
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Çavuşoğlu: "Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

06.01.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:20

Dışişleri Bakanı 'nun gelişi

Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu"
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