Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı
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Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

AFAD Koordinasyon Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girmesi Bakan Çavuşoğlu'nun yerine oturması Toplantıya katılanlar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.

AFAD Koordinasyon Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girmesi

Bakan Çavuşoğlu'nun yerine oturması

Toplantıya katılanlar

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı
Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı
Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı
Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı - Haberler
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