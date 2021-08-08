Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı
AFAD Koordinasyon Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girmesi Bakan Çavuşoğlu'nun yerine oturması Toplantıya katılanlar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.
AFAD Koordinasyon Merkezi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girmesi
Bakan Çavuşoğlu'nun yerine oturması
Toplantıya katılanlar
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden