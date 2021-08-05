Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız"

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Antalya'daki yangınlar) Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden