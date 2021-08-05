Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız"
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Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız"

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız. Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Antalya'daki yangınlar) Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar"

Çavuşoğlu: '(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız'
Çavuşoğlu: '(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız'
Çavuşoğlu: '(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız'
Çavuşoğlu: '(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Antalya'daki yangın bölgelerini ziyaret etti Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da yangınlar hakkında konuştu Açıklaması
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Çavuşoğlu: "(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız" - Haberler
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