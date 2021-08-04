Çavuşoğlu: "(Manavgat) 6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma...