Çavuşoğlu-Mammadyarov görüşmesi - BAKÜ

Çavuşoğlu-Mammadyarov görüşmesi - BAKÜ

Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.

14.10.2019 10:13

Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.

Kaynak: AA
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