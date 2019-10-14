Çavuşoğlu-Mammadyarov görüşmesi - BAKÜ
Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı.
14.10.2019 10:13
Bakan Çavuşoğlu'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mammadyarov ile görüşmesi detaylar BAKÜ - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile görüştü.
Kaynak: AA