Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştüMalta, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, San Anton Sarayı'nda Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü.

Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü Malta, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, San Anton Sarayı'nda Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü. Kaynak: DHA