Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü
Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştüMalta, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, San Anton Sarayı'nda Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü.
06.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:15
Çavuşoğlu, Malta Cumhurbaşkanı Vella ile görüştü
Malta, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Malta'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, San Anton Sarayı'nda Malta Cumhurbaşkanı George Vella ile görüştü.
Kaynak: DHA