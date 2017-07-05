Çavuşoğlu Mahallesine Parke

İzmit Belediyesi ekipleri, mahalle statüsü kazanan köylerdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda Çavuşoğlu'nda parke çalışması yaptı.



Şimdiye kadar onlarca mahalle yapılan parke çalışması, Çavuşoğlu'da da gerçekleştirildi. İzmit merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çavuşoğlu mahallesinin dört bir yanının parke ile kaplandığını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Çalışmada yaklaşık 2 bin metrekare kilitli parke ile 943 metre bordür kullanıldı" dediler.



Çavuşoğlu sakinleri ise yapılan çalışma için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - KOCAELİ