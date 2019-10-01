01.10.2019 18:30

Çavuşoğlu Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır

Fransa, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır' dedi.

Çavuşoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır Onun yerine YPGPKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır. Türkiye ile ilgili konularda eleştiri yapabilecek en son ülke Fransa'dır ve Fransa Devlet Başkanı Macron'dur. Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA