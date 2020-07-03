Çavuşoğlu: "Macaristan, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacak"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu: "Macaristan,Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba,...
03.07.2020 19:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması - Çavuşoğlu:
"Macaristan,Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu VIII. Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA