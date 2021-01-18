Çavuşoğlu - Maas heyetler arası görüşmesi
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Çavuşoğlu - Maas heyetler arası görüşmesi

18.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Maas, başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu - Maas heyetler arası görüşmesi
Çavuşoğlu - Maas heyetler arası görüşmesi
Çavuşoğlu - Maas heyetler arası görüşmesi
Çavuşoğlu - Maas heyetler arası görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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