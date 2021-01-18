Çavuşoğlu - Maas heyetler arası görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.