Çavuşoğlu-Maas Görüşmesi - New
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi Konulu" toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi Konulu" toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.