Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenlediLübnan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
23.08.2019 16:48
Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi
Lübnan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Cebran Bassil ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: DHA