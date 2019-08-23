- Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi
- Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldiBEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.
- Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun ile bir araya geldi
BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldi. Çavuşoğlu programı kapsamında başkent Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.