Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü
Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştüLübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
23.08.2019 18:00
Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü
Lübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.
Kaynak: DHA