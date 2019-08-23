Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştüLübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.

23.08.2019 18:00
Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü

Lübnan, (DHA) - İkili görüşmeler yapmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü.

Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile görüştü
Kaynak: DHA
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