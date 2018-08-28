Çavuşoğlu, Litvanya Başbakanı Skvernelis ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'daki resmi temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Saulius Skvernelis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya'nın başkenti Vilnius'da resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili görüşmeleri kapsamında Litvanya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Gediminas Kirkilas ile bir araya geldi. Görüşmede ülke parlamentoları arasındaki işbirliği ve karşılıklı ziyaretler ele alındı.

Çavuşoğlu, sonrasında Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Skvernelis iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, terörle mücadele ve NATO ittifakındaki işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulundu. - VILNIUS