Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti - Haberler
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Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti

Çavuşoğlu, Libyalı büyükelçi Elgelaib ve danışman Muhtar'ı kabul etti
AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak Muhtar ile bir araya geldi.

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara'ya yeni atanan Büyükelçisi Mustafa Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Abdurrezak Muhtar ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu Twitter'dan görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda Büyükelçi Elgelaib ve Libya Temsilciler Meclisi Türkiye ve Balkanlar Danışmanı Muhtar'ı Ankara'da ağırladıklarını bildirdi.

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AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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