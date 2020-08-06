Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya temasları kapsamında, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya temasları kapsamında, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El-Mişri ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mişri ile yapılan görüşmede Libya'daki siyasi süreç ve ikili ilişkilerin ele alındığını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Kardeş Libya halkının yanındayız." mesajına da yer verdi. Kaynak: AA