Çavuşoğlu, Libya ve İspanya dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü. Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Kaynak: AA