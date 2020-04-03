Çavuşoğlu, Libya ve İspanya dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ile telefon görüşmesi yaptı.
03.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:54
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Seyyale ile telefonda görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA