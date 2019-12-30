Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
30.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"
Kaynak: AA