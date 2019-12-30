Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini...
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Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

30.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:37
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti ziyareti çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini...
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