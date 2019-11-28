Çavuşoğlu: Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelecek
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Çavuşoğlu: Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Akdeniz'deki deniz yetki alanları konusunda Libya ile mutabakat imzaladığını belirtti.

28.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:41
Çavuşoğlu: Libya ile yapılan anlaşmanın devamı gelecek

Dışişleri Bakanı , 'nin 'deki deniz yetki alanları konusunda ile mutabakat imzaladığını belirterek, Türkiye'nin Akdeniz etrafındaki ülkelerle bundan sonra zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler yapabileceğini söyledi.


Çavuşoğlu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Resmi Konutundaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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