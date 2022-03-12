Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü

AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile tokalaşması İkilinin fotoğraf çektirmesi ve görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile tokalaşması

İkilinin fotoğraf çektirmesi ve görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.

Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Haberler

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