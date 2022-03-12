Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü
AA - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile tokalaşması İkilinin fotoğraf çektirmesi ve görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile tokalaşması
İkilinin fotoğraf çektirmesi ve görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.
AA / Güncel