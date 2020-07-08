'
Çavuşoğlu: "Libya'da Birleşik Krallık da biz de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çavuşoğlu: "Libya'da Birleşik Krallık da biz de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere'deki temaslarında Libya konusunda da ele alındığını ifade ederek, "Birleşik Krallık da biz de, Türkiye olarak da en iyi çözümün hatta tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Çavuşoğlu:
08.07.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 18:45

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere'deki temaslarında Libya konusunda da ele alındığını ifade ederek, "Birleşik Krallık da biz de, Türkiye olarak da en iyi çözümün hatta tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Başbakan Boris Johnson ile Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından İngiltere temaslarına dair ve İngiltere Başbakanı Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın daveti üzerine İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Dominic Raab ile yemek yemeden önce Büyükelçilik'te Dostluk Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson ile görüştüm ve Dominic Raab ile bir çalışma yemeğinde bir araya geldik. Covid-19 sürecinde iş birliğimiz Covid-19 sonrasında da yine Covid ile ilgili, sağlıkla ilgili nasıl sürdürebiliriz, serbest ticaret anlaşmasını müzakere ediyoruz. Onu ne zaman imzalayacağız, yine ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştireceğiz, Brexit sonrasında ilişkilerimizi hangi alanlarda daha iyi geliştirebiliriz. Turizmden sağlık turizmine kadar birçok savunma sanayindeki iş birliğimize kadar birçok konuyu birlikte değerlendirdik" dedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ, TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK İLİŞKİLERİNİ DEĞİŞİK BOYUTLARIYLA ELE ALDIK"

Bakan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan tabi Libya'yı, Suriye'yi, diğer bölgesel konuları birlikte birlikte ele alma imkanımız oldu. Bundan sonra yine Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile de bir araya geldik. Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini değişik boyutlarıyla ele aldık" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Kendisini gayet iyi gördük, sağlık gördük ve Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Aynı şekilde kendisini Türkiye'ye davetini yineledik ve bebeği için tebrik ettik" dedi.

Çavuşoğlu, "Tatlı Dil Forumu'nu Mart'ta ya da Mayıs'ta gelecek sene gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız, eğer Boris gelirse birlikte eş başkan yapacaklar. Yine seyahati konuştuk, turizmi konuştuk ve sağlıkla ilgili iş birliği dahil birçok, biraz önce bahsettiğim konulara da kısa kısa değinerek görüş alışverişinde bulunduk. Faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

BREXİT SONRASI İLİŞKİLER

Bakan Çavuşoğlu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına yönelik, "Şimdi Brexit sonrası biliyorsunuz bu serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerimiz var. Bir de Ankara Anlaşmasından dolayı burada yaşayan vatandaşlarımızın ve ailelerinin ya da iş kuranların da etkilenmemesi için yine ticari konuların dışında bir müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallık'ın zaten NATO müttefikiyiz ama ekonomik ilişkiler ve diğer alanlarda da zaten ilk başından bu yana arayışlar içinde olduğunu siz de biliyorsunuz. Biz de zaten Birleşik Krallıkla ilişkilerimizi her zaman daha da ileriye götürme konusunda kararlıydık" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bu süreçte birçok alanda ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, bunu konuştuk. Yani Birleşik Krallık Avrupa Birliğinden ayrılsa da Avrupa kıtasının en önemli parçası olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha sonraki süreçte, biraz önce söylediğim konularda ticaretimiz ve buradaki insanlarımızın statüsünün zarar görmemesi için atılacak adımlar var. Ama onun da ötesinde gelecekteki hedeflerimize birlikte nasıl gidebiliriz bunları konuştuk" dedi.

"LİBYA'DA TEK ÇÖZÜMÜN SİYASİ ÇÖZÜM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Libya konusunda da ele alındığını ifade ederek, "Birleşik Krallık da biz de Türkiye olarak da en iyi çözümün hatta tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz ve bundan sonra ve Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bu siyasi sürece hız vermemiz lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ama tabii ki Serrac hükümetinin, meşru hükümetin de ateşkes ile ilgili, ateşkesin kalıcı olmasıyla ilgili şartları ve tereddütleri var. Onların da yerine getirilmesi lazım. Artık bir daha bu ateşkesin ihlal edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"LİBYA'NIN BİRLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA ZATEN BİRLEŞİK KRALLIKLA DA BİR GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ YOK"

Çavuşoğlu, "Bunların modaliteleri nedir, o konuda bazı Libya ziyaretimiz de oldu biliyorsunuz hem bizim hem de daha sonra Savunma Bakanımızın. Bu konularda bilgi verdik ama siyasi çözüm ve Libya'nın birliği ve toprak bütünlüğü konusunda zaten Birleşik Krallıkla da bir görüş ayrılığımız yok" şeklinde konuştu.

MANCHESTER'DA BAŞKONSOLOSLUK MÜJDESİ

Bakan Çavuşoğlu, "Bu arada size güzel bir haberi, burada yaşayan vatandaşlarımız için paylaşmak isterim. İnşaallah Manchester'da da bir başkonsolosluk açacağız. Vatandaşlarımıza yerinde kaliteli hizmet vermek için misyon sayımızı her yerde olduğu gibi burada, Birleşik Krallık'ta da arttıracağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar Dünya
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı Yaşam
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti Magazin
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi Ekonomi
Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi Politika
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
Gelibolu'da yangından sonra ikinci tehlike! Dereler temizlenmezse köyler ve tarlalar sular altında kalabilir
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Cem Yılmaz Gonca Vuslateri
Spor Henry Onyekuru Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla Su Kaza İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu: "Libya'da Birleşik Krallık da biz de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 18:46:53. #1.15#
title