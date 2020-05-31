Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maytik ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ile telefonda görüştü.
31.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maytik telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.
Kaynak: AA