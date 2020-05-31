Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Maytik ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maytik telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kaynak: AA