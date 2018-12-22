Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile Görüştü

Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile Görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü.

Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile Görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et