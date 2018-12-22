Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile Görüştü
Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü.
Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Maytik ile görüştü.
Kaynak: DHA