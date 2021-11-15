Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı Rinkevics ile telefonda görüştü.

Belarus'ta yaşanan göç krizinin ele aldığı görüşmede Rinkevics, Türkiye'nin düzensiz göçe yönelik aldığı tedbirlerden dolayı Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri

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