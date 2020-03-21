Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonla görüştü.
21.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefonla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA