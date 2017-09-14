Çavuşoğlu- Le Drian Ortak Basın Toplantısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Toprak bütünlüğü ve bu toprak bütünlüğü çerçevesinde çeşitli toplulukların birbirine ve anayasaya saygılı şekilde yaşaması son derece önemli." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Le Drian, iki ülke arasındaki diyaloğun birçok konuda temel teşkil ettiğini söyleyerek dördüncü kez geldiği Türkiye'deki sıcak karşılama için teşekkür etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına iki ülke iş birliğinin altını çizmek için gerçekleştirdiği ziyarette Le Drian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini, yarın sabah da Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya geleceğini söyledi.



Le Drian, "Samimi, taviz vermeyen, talepkar ve yapıcı bir diyaloğumuz var. Tabii ki bu diyalog çerçevesinde sadakat da son derece önemli." dedi.



Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Le Drian, "Bu badirenin Türk halkı için nasıl bir travma olduğunu biliyorum. Selefimin de yapmış olduğu gibi ben de burada Türkiye'ye dayanışma duygularımızı dile getirmek istiyorum." dedi.



IKBY referandumu



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin bir soruya, Fransa'nın, Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadele verdiğini ve sonrasında yeniden inşa sürecinde de yer almak istediğini belirterek, bu dönemde uzlaşmanın ön plana çıkması gerektiğini söyledi.



Kısa süre önce Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bu konuyu görüştüklerini dile getiren Le Drian, şöyle devam etti:



"Temel bir prensip, esas var: Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı. Bu, Ortadoğu'daki barış süreci açısından her halükarda temel bir prensip. Tabii ki aynı şey Suriye için de geçerli. Toprak bütünlüğü ve bu toprak bütünlüğü çerçevesinde çeşitli toplulukların birbirine ve anayasaya saygılı şekilde yaşaması son derece önemli."



Irak'ın toprak bütünlüğüne ve anayasasına saygı duyulmasına çok büyük önem atfettiklerini vurgulayan Le Drian, Bakan Çavuşoğlu ile bu konuda aynı görüşleri paylaştıklarını, kendi görüşlerini IKBY Başkanı Mesut Barzani'ye de ilettiğini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu'nun bu konuda Fransa ile de bazı ortak adımlar atılabileceği yönündeki önerisine çok sıcak baktıklarını ifade eden Le Drian, "Sanırım iki cumhurbaşkanı, Erdoğan ve Macron, salı günü yapacakları görüşmelerde, bu muhtemel iş birliği unsurunu da dikkate alabilir." diye konuştu.



Türkiye- AB ilişkileri ve Almanya'nın tutumu



Türkiye-AB ilişkilerini ve Alman siyasetçilerinin Türkiye'ye dair açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Türkiye- Almanya ilişkilerinin yatışmasını ümit ettiklerini belirten Le Drian, "Bazı gerilimler olabilir ama bu güçlüklerin üstesinden gelinmesini arzu ediyoruz. Almanya'daki seçimler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Fransa olarak Almanya ile çok önemli bir ortaklığımız var. Türkiye ve Almanya arasındaki bu gerilim bizim için de olumlu değil." ifadelerini kullandı.



Suriye konulu 6. Astana toplantısı



Le Drian, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye konulu 6. toplantının ilk gününe ve Suriye'de çözüm arayışlarına ilişkin soruya karşılık, "Başarılı olursa çok memnun oluruz. Özellikle, ateşkes, gerilimi düşürme, sivillerin korunması ve askerlerin çekilmesi, silahların susturulması mümkünse tabii ki o zaman ben ancak teşvik ederim bu tür bir inisiyatifi." yanıtını verdi.



Astana sürecinde üç önemli aktörün, Rusya, İran ve Türkiye'nin yer aldığını hatırlatan Le Drian, "Umarım bu süreç başarıyla sonuçlanır. Çünkü siyasi sürecin doğru bir şekilde işleyebilmesi için bu görüşmeler son derece önemli." dedi.



İkili ilişkiler



Türkiye ve Fransa ilişkilerinin çok köklü ve iş birliği anlaşmalarıyla pekiştirilmiş olduğunu dile getiren Le Drian, "2017-2020 eylem planı üzerinde çalışıyoruz. Sanırım yıl sonundan önce bu yol haritasını kaleme almış olacağız. Bu yeni yol haritasıyla iş birliğimizi daha da destekleyeceğiz." diye konuştu.



Le Drian, enerji, ekonomi ve terörle mücadele alanlarındaki iş birliğine dikkati çekerek, "DEAŞ'a karşı mücadelede Türk mercileriyle iş birliğimiz mükemmel." ifadesini kullandı.



Terörün her iki ülkeyi de hedef aldığına dikkati çeken Le Drian, "Sayın Erdoğan ve Sayın Bakan ile bu konuyu ele aldık. Biz, Türkiye'ye destek veriyoruz. PKK konusunda da terör konusunda da değerlendirmeler yaptık." ifadesini kullandı.



Suriye'deki gelişmelere de işaret eden Le Drian, Türkiye'nin sınırlarında savaşla mücadele ettiğini, olağanüstü çabalar sarf ederek topraklarında 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteciyi ağırladığını söyledi.



Le Drian, "İş birliğimiz göç konusunda da son derece önemli. Türkiye ve AB arasında Mart 2016'da akdedilen anlaşma da çok güzel sonuçlar doğurdu." diye konuştu.



Türkiye AB ilişkilerini değerlendiren Le Drian, "İtiraf etmek gerekiyor ki bugün, halihazırda bu ilişki zor bir dönemden geçiyor." dedi. Le Drian, Türkiye - AB arasındaki zorlu konuların üstesinden gelebilmek için daha sakin ilişkilere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Le Drian, insani yardım ve güvenlik konusunda Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) çok zor durumda olduğunu belirterek, yardım ulaştırılması konusunda Türkiye'nin adımlarına dikkati çekti.



Görüşmelerde Fransız gazeteci Loup Bureau konusunu da ele aldıklarını ve Bureau'nun ailesiyle görüşebilmesi talebinde bulunduklarını belirten Le Drian, "Türk yargısına saygımız sonsuz. Fakat bu sorunun en kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelendirilmesi son derece önemli." dedi.