Çavuşoğlu-Le Drian Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin dünya kamuoyunun her türlü adımı Türkiye'den beklediğini belirterek "Amerikalılar da diğer ülkeler de 'Siz komşusunuz sizin gücünüz var' diyor. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman hiçbir gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz." dedi.



Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında ikili ve bölgesel konularda samimi bir diyalog olduğunu belirten Çavuşoğlu, 2 liderin New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ikili ve İtalya'nın da dahil olacağı üçlü formatta görüşeceklerini dile getirdi.



Çavuşoğlu, Fransa ile Türkiye arasındaki samimi diyalogdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, konuk bakanla yaptığı görüşmelerde ekonomi, enerji ve 2 ülke arasında yatırımların artırılması konularının ele alındığını kaydetti.



Fransız Bakan Le Drian'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiğini anımsatan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ve bölgesel konuların gündeme geldiğini anlattı.



Çavuşoğlu, "Bölgesel konularda özellikle Irak, Suriye ve Libya konusunda Fransa ile bizim görüşlerimiz örtüşüyor. Çünkü yaklaşımlarımız objektif, herhangi başka bir gizli ajandamız yok." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa Birliği (AB) süreci ve 18 Mart mutabakatı gibi 2 ülke ve Avrupa'yı ilgilendiren konuların da görüşme sırasında çok samimi şekilde ele alındığını bildiren Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 3 yıllık haritamızı belirlemeye çalışıyoruz. Bunun için görüş alışverişi devam ediyor. Ortada taslak bir metin var ve önümüzdeki süreçte arkadaşlarımız bunu tamamlayacak ve bizde bu yol haritamızı imzalayarak, önümüzdeki 3 yılda, birlikte hangi adımları atacağız bunun için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, Alman siyasetçilerin Türkiye ile ilgili açıklamaları ve Avrupa-Türkiye ilişkilerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bizim AB kriterlerine her zaman saygımız var fakat bu AB kriterlerinde çifte standart olmamalı. AB kendisi yaptığı zaman AB üyesi ülkelerin 'Biz üyeyiz, siz adaysınız. Siz böyle yapamazsınız.' bu olmaz. Bu bir. İkincisi bizim AB'den bugüne kadar haksız bir talebimiz hiç olmadı. Yani hak etmediğimiz bir şeyi hiç istemedik." yanıtını verdi.



"Bize karşı yaklaşımınızı artık değiştirmek zorundasınız"



Türkiye'nin AB ülkeleri ve kıtasıyla herhangi bir sıkıntısının olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Avrupa'nın kötülüğü bizim kötülüğümüzdür. Avrupa'nın istikrarı bizim güvenliğimiz, istikrarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:



"Avrupa ile sorun yaşamak isteyen bir ülke değiliz. Dayatmalara ve çifte standartlara boyun eğen bir ülke ve millet de değiliz. Avrupa'ya bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bize karşı yaklaşımınızı siz artık değiştirmek zorundasınız. Bizi eşit bir ortak olarak görmediğiniz sürece, standartlarda, başka konularda farklılık olsa da sağlıklı ilişki yürümez. Çünkü eskiden olduğu gibi 'Biz ne dersek Türkiye'ye yapacağız.' anlayışı artık Türkiye'de karşılık bulmuyor. Bu değişimi esasen Avrupa, tüm ülkeler için, Rusya dahil herkes için yapmalı. Bu mantaliteyi biraz değiştirmesi lazım."



Çavuşoğlu, Türkiye ile Fransa arasında samimi bir diyalog olduğunu ve Fransa'dan gelecek eleştirilerin arkasında herhangi bir şey aramadıklarını vurguladı.



Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi inşallah Almanya'daki seçimler biter, aklıselim hakim olur. Almanya ile de aynı anlayışı tekrar geri getiririz. Bunu biz arzu ederiz. AB ile ilişkilerimizde, Jean-Yves de söyledi, zorluklar var. Atmosfer aynı şekilde zehirlenmiş durumda ama karşılıklı olumlu adımlarla tekrar eski günlerine döndürülebilir. Eğer iki tarafta da bu anlayış ve irade olursa diye düşünüyorum." diye konuştu.



"Referandumda ısrar edilmesi durumunda bunun bedeli olur"



Çavuşoğlu, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Esasen bu konuda Fransa ile Türkiye'nin yaklaşımı örtüşüyor. Böyle bir referandum kararı yanlış bir karardır ve bu karar Türkler için de iyi değil Irak için de iyi değil bölge için de iyi değil." şeklindeki görüşünü dile getirdi.



Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında da net mesajlar verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, "Referandum kararı yanlıştır. Dönülmezse bölge için de Kürtler için de olumsuz etkileri olacaktır." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Bağdat ile Erbil'in zamanında anlaştığını ve mevcut anayasanın ortaya çıktığını anımsatarak, buna karşın referandum konusunda dünya kamuoyunun her türlü adımı Türkiye'den beklediğini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, "İkili görüşmelerimizde de bunu gördük. Bugünkü görüşmemizi kastetmiyorum. Amerikalılar da diğer ülkeler de 'Siz komşusunuz, sizin gücünüz var.' diyor. Biz Türkiye olarak yeri geldiği zaman hiçbir gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz." şeklindeki değerlendirmelerini paylaştı.



Meselenin bölge için önemli olduğunu ve Fransa ile de bazı ortak adımlar atabileceklerini belirten Çavuşoğlu, referandum konusunda ısrar edilmesi durumunda bunun da bir bedeli olacağını açıkça dile getirdiklerini vurguladı.



Aklıselimin hakim olup IKBY'nin bu referandumdan vazgeçeceğini umduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "IKBY'nin anayasal haklarının yerine gelmesi konusunda Bağdat'ta da söylediğimiz gibi belki bazı ülkelerle arabuluculuk yapabiliriz ve bu sorunu kökten çözebiliriz." şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, bölgede zaten istikrarsızlık ve terörün var olduğunu, ilave sorun, kriz ve kaos istemediklerini anlattı.



(Sürecek)