Çavuşoğlu-Le Drian Görüşmesi

- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'in gelişi ve tokalaşma

Çavuşoğlu ve Le Drian'in baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinden detaylar ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.