Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif görüşmesi (2)

30.10.2019 00:25

Suriye Anayasa Komisyon Toplantısı ve Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Kaynak: AA