Çavuşoğlu - Lavrov - Zarif basın toplantısı (3)

29.10.2019 23:34

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen görüşmelerinin ardından Astana formatında basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA