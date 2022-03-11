Çavuşoğlu Lavrov ve Kuleba ile Üçlü Toplantı Öncesinde Görüştü
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Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk girişimleri kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun evsahipliğinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov'la Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşüyor.
Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk girişimleri kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun evsahipliğinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov'la Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşüyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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