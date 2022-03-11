Çavuşoğlu Lavrov ve Kuleba ile Üçlü Toplantı Öncesinde Görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çavuşoğlu Lavrov ve Kuleba ile Üçlü Toplantı Öncesinde Görüştü

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk girişimleri kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun evsahipliğinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov'la Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşüyor.

Türkiye'nin yürüttüğü arabuluculuk girişimleri kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun evsahipliğinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Sergey Lavrov'la Antalya Diplomasi Forumu'nda görüşüyor

DailyMotion.com / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title