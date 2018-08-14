Çavuşoğlu-Lavrov Ortak Basın Toplantısı - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov (4)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi. (7)
"ABD'nin kanunsuz ve gayrimeşru yaptırım politikası sürdürülemez"
"Milli paralarla ticaret önümüzdeki hedeflerden bir tanesidir"