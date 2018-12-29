Çavuşoğlu - Lavrov Ortak Basın Toplantısı (2) - Moskova
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi.
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklaması MOSKOVA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sona erdi. Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA