Çavuşoğlu, Lavrov ile Tayland'da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, 52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Tayland'da, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 27 Temmuz'da başlayan 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA