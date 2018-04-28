Çavuşoğlu Lavrov Görüşmesi Başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşmek üzere Moskova'ya geldi. Çavuşoğlu, ilk görüşmesini Zarif ile sonra Lavrov ile yaptı.

Daha sonra Lavrov ve Zarif ile Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı yapacak ve Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek. (Fotoğraflı) - Moskova