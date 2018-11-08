Çavuşoğlu, Laoslu Mekidaşı Kommasith ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslar için geldiği Laos'ta Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile birlikte bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei'deki ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Laos'a geldi. Laos'a gelen ilk Türk Dışişleri Bakanı olan Çavuşoğlu, Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile heyetler arası görüşmede bulundu. Toplantıda Türkiye ile Laos arasındaki ilişkiler ve işbirliğini geliştirme imkanları ele alınırken, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - VİENTİANE