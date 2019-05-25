Çavuşoğlu, Kuzguncuk esnafını ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtinde esnafı ziyaret etti vatandaşlarla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtinde esnafı ziyaret etti vatandaşlarla bir araya geldi.
Kaynak: AA
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