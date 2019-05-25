Çavuşoğlu, Kuzguncuk esnafını ziyaret etti

Çavuşoğlu, Kuzguncuk esnafını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtinde esnafı ziyaret etti vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kuzguncuk semtinde esnafı ziyaret etti vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Kuzguncuk esnafını ziyaret etti
Kaynak: AA
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