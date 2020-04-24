Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Muhammed el Sabah ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Kuveyt Dışişleri Bakanı, vatandaşlarının Türkiye'den tahliye edilmesine verdiği destekten dolayı Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA