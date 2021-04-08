Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı
Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı Heyetten görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr.
Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı
Heyetten görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı