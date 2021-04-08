Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı
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Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı Heyetten görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr.

Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı

Heyetten görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah'ın konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı
Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı
Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı
Çavuşoğlu ve El-Sabah, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) Toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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