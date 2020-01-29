Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
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Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da buluştu.

29.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:46
Çavuşoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı , Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle 'da buluştu.

Çavuşoğlu, 'dan yaptığı paylaşımda, "Küresel Gazeteciler Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Gelecek dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi aldık. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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