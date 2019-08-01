Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kurban vekaletini Türk Kızılaya verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyeti Resmi Konut'ta kabul etti.

Çavuşoğlu, yurt içinde iki ve Karadağ, Endonezya, Filistin, Sudan ve Sürinam olmak üzere yurt dışında beş kurban vekaleti için Türk Kızılaya bağışta bulundu.

Kaynak: AA