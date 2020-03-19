Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınıyla ilgili mevkidaşlarıyla ortak telekonferansla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 ülkenin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ortak telekonferansla görüşme yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telekonferansla görüştüğünü bildirdi.
Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmede, virüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirtti.
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Kaynak: AA