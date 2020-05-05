Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını...
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Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını) Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını...

05.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:55

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, yurt dışında şu ana kadar 473 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kovid-19 Destek ve Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler ve yürüttüğü başarılı çalışmaların tüm dünyaya model olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu sürecin Türkiye'deki sağlık sisteminin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, içeride salgınla mücadele ederken yurt dışına da yardımlarda bulunduklarına dikkati çekerek diğer ülkelerden gelen yardım taleplerine Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının getirilmesi anlamında yürüttükleri çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Salgın yaygınlaştıkça Türkiye'ye tahliye talepleri oldu. Şimdiye kadar 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı Türkiye'ye döndürdük. 16 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatıyla ikinci tahliyeyi başlattığımızı duyurmuştuk. O günden bu yana da 83 ülkeden 157 seferle 30 bine yakın vatandaşımızı ülkemize döndürdük. Önümüzdeki günlerde de vatandaşlarımızı getirmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, "Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadesini kullanarak bu vatandaşlardan 350'den fazlasının cenazesini Türkiye'ye getirdiklerini kaydetti.

(Sürecek)

Çavuşoğlu: '(Kovid-19 salgını) Maalesef bugüne kadar yurt dışında 473 vatandaşımız hayatını...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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