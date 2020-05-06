Çavuşoğlu, Kovid-19'a ilişkin başkonsoloslarla yaptığı video konferansları tamamladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, şimdiye kadar 87 başkonsolos ve 7 yurt içi temsilciyle video konferans yoluyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin, şimdiye kadar 87 başkonsolos ve 7 yurt içi temsilciyle video konferans yoluyla görüştü.

Twitter'dan "Birlikte Yeneceğiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Başkonsoloslarımızla video konferansla görüşmelerimizi Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'daki temsilcilerimizle tamamladık. Toplam 87 başkonsolosumuzla ve 7 yurt içi temsilcimizle görüştük. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, salgına ilişkin gelişmeleri Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri ile de video konferans yöntemiyle değerlendirmiş, benzer görüşmeleri başkonsoloslarla yapacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey ve Güney Amerika ülkelerindeki, Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki, Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerindeki, Okyanusya, Uzak Doğu, Asya ve Kafkasya ülkelerindeki temsilcileriyle, salgına ilişkin gelişmeleri video konferans yoluyla ele almıştı.

Kaynak: AA