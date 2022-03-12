Son dakika... Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü - Haberler

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Son dakika... Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

AA - Güncel
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile fotoğraf çektirmesi İki bakanın görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile fotoğraf çektirmesi

İki bakanın görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.

Son dakika... Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

AA / Güncel

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, Türk, Güncel, Haberler

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