Son dakika... Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü
AA - Güncel
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile fotoğraf çektirmesi İki bakanın görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile fotoğraf çektirmesi
İki bakanın görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüştü.
AA / Güncel