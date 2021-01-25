Çavuşoğlu: "(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.