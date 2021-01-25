Çavuşoğlu: "(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı"
25.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:09
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı