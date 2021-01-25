Çavuşoğlu: "(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı"
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Çavuşoğlu: "(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı"

25.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması TBMM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi mürettebatıyla ilgili olarak korsanların henüz hiç kimseyle temasa geçmediğini bildirdi.

Çavuşoğlu: '(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı'
Çavuşoğlu: '(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı'
Çavuşoğlu: '(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı'
Çavuşoğlu: '(Korsanlar) Henüz bir temasta bulunmadılar, herhangi bir görüşme olmadı'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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