Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı
16.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:26
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.
Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.
Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"
Kaynak: Anadolu Ajansı