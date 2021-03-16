Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"

Kaynak: Anadolu Ajansı