Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı

16.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:26

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'un konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi.

Slovakya Dışişleri Bakanı Korcok: "Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefikimiz. Sadece ortaklık değil çok önemli bir müttefiklik söz konusu"

Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı
Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı
Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı
Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Türkan Şoray İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu-Korcok ortak basın toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:27:33. #1.14#
title