Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etmesi, çalışanlarla sohbet etmesi, bilgi alması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etmesi, çalışanlarla sohbet etmesi, bilgi alması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.