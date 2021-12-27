Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti - Haberler
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Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etmesi, çalışanlarla sohbet etmesi, bilgi alması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etmesi, çalışanlarla sohbet etmesi, bilgi alması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Çavuşoğlu, Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2021 dış politikasını değerlendirdi: (1)

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AA - Son Dakika Haberleri

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