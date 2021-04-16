Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir"
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Tatar ve Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı