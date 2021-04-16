Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik
Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız
Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Tatar ve Çavuşoğlu gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Çavuşoğlu: '(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir'
Çavuşoğlu: '(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir'
Çavuşoğlu: '(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir'
Çavuşoğlu: '(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cenk Tosun Bülent Uygun Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çavuşoğlu: "(KKTC'deki Kur'an kursları kararı) Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 19:42:42. #1.15#

title